В Китае перевезли с места на место особняк весом в 2600 тонн

В городе Цзинань провели операцию по перемещению уникального архитектурного памятника. Католическому монастырю Святой Марии 100 лет. И он считается одной из главных городских достопримечательностей. Но Цзинань растет. И старинный особняк грозил серьезно удорожить прокладку скоростной автомагистрали. Для транспортировки здания использовались 10 большегрузных транспортных модулей. Монастырский особняк весом в 2 тысячи 600 тонн переместили на 76 метров и заняло это 82 минуты. Затем китайские строители сразу же приступили к строительству на освободившемся месте транспортной развязки.