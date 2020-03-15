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В Китае пик эпидемии коронавирусной инфекции пройден
. За минувшие сутки зафиксировано всего лишь 20 новых случаев, что показывает положительную динамику. Хотя на этой неделе глава Всемирной организации здравоохранения объявил, что
, так как затронуто большинство стран и все континенты. Всего же в мире, по последним данным, более 70 000 инфицированных COVID-19 вылечились и были выписаны из больниц.
Не унывают и в стране, где ситуация одна из самых сложных. Жители Италии находятся в режиме карантина и должны отсиживаться дома до 3 апреля. Впрочем, и здесь итальянцы показали свою жизнеутверждающую позицию - с пятницы по воскресенье в стране проходит музыкальный флешмоб. Сразу в нескольких городах итальянцы открывают окна и балконы, подпевают и подыгрывают на музыкальных инструментах или подручных средствах вроде кастрюль или тарелок.
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