В Китае пик эпидемии коронавирусной инфекции пройден

. За минувшие сутки зафиксировано всего лишь 20 новых случаев, что показывает положительную динамику. Хотя на этой неделе глава Всемирной организации здравоохранения объявил, что

, так как затронуто большинство стран и все континенты. Всего же в мире, по последним данным, более 70 000 инфицированных COVID-19 вылечились и были выписаны из больниц.

Не унывают и в стране, где ситуация одна из самых сложных. Жители Италии находятся в режиме карантина и должны отсиживаться дома до 3 апреля. Впрочем, и здесь итальянцы показали свою жизнеутверждающую позицию - с пятницы по воскресенье в стране проходит музыкальный флешмоб. Сразу в нескольких городах итальянцы открывают окна и балконы, подпевают и подыгрывают на музыкальных инструментах или подручных средствах вроде кастрюль или тарелок.