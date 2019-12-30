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В Китае праздничные дни решили провести активно
Гонки на ледяных драконах в Китае
В Китае праздничные дни решили провести активно. Около 600 спортсменов приняли участие в гонках на замерзшем озере на лодках, которые называют ледяными драконами.
Фестиваль рыбалки на озере Чаган в Китае
На озере Чаган около 200 тысяч туристов присоединились к восемнадцатому зимнему фестивалю рыбной культуры и туризма, где пришлось посоревноваться в умении ловить рыбу: чем больше - тем лучше.
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