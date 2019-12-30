В Китае праздничные дни решили провести активно. Около 600 спортсменов приняли участие в гонках на замерзшем озере на лодках, которые называют ледяными драконами.

На озере Чаган около 200 тысяч туристов присоединились к восемнадцатому зимнему фестивалю рыбной культуры и туризма, где пришлось посоревноваться в умении ловить рыбу: чем больше - тем лучше.