В Китае продолжается операция по спасению шахтеров

В китайской провинции Шаньдун вторую неделю продолжается масштабная спасательная операция на золотом руднике. Взрыв произошел 10 января, в итоге под завалами оказались 22 рабочих. Выжили минимум 12, однако один из них позже скончался из-за травм. Рабочим удалось передать наверх записку с просьбой не прекращать спасательные работы. А затем с горняками удалось установить телефонную связь. Шахтерам передали питательные смеси, медикаменты и одеяла. Над спасением людей круглосуточно работают более 500 спасателей, задействованы почти четыре сотни машин и единиц оборудования. К шахтерам сейчас пытаются пробурить тоннель.