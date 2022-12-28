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В Китае произошло ДТП с участием 200 машин - десятки ранены, один человек погиб
В Китае произошло массовое ДТП с участием двух сотен автомобилей. По предварительным данным, один человек погиб, десятки были ранены. Причиной инцидента стал туман и крайне неблагоприятные погодные условия в целом.
В районе происшествия образовалась огромная пробка. Полиция пытается восстановить нормальное движение автомобилей.
Фото:pixabay.com
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