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В Китае произошло ДТП с участием 200 машин - десятки ранены, один человек погиб

В Китае произошло массовое ДТП с участием двух сотен автомобилей. По предварительным данным, один человек погиб, десятки были ранены. Причиной инцидента стал туман и крайне неблагоприятные погодные условия в целом.

В районе происшествия образовалась огромная пробка. Полиция пытается восстановить нормальное движение автомобилей.

Фото:pixabay.com

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