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В Китае работники зоопарка спасают питомцев от жары

Персонал охлаждает воду, угощает животных льдом или замороженными фруктами. Приучать зверей к новой пище долго не пришлось. Изнуренные солнцем, они съедают все до последней льдинки. Для слонов и обезьян предусмотрен холодный душ. У многих в вольерах есть бассейны.

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