В Китае работники зоопарка спасают питомцев от жары

Персонал охлаждает воду, угощает животных льдом или замороженными фруктами. Приучать зверей к новой пище долго не пришлось. Изнуренные солнцем, они съедают все до последней льдинки. Для слонов и обезьян предусмотрен холодный душ. У многих в вольерах есть бассейны.