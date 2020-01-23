В Китае растет количество заболевших новым типом коронавируса

. В тяжелом состоянии 95 заразившихся. Власти КНР закрыли выезд из города Ухань, откуда началось распространение нового коронавируса. С сегодняшнего дня не работают аэропорты и железнодорожные станции, остановлено движение общественного транспорта. Заболевшие есть еще в нескольких китайских городах, в том числе в Пекине и Гонконге. Людей с тревожными симптомами обследуют в Сингапуре, США, Австралии и на Филиппинах.