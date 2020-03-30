В Китае с рельсов сошел пассажирский поезд. Есть жертвы

В Китае продолжается спасательная операция. Из-за оползня утром сошел с рельсов пассажирский поезд. Несколько вагонов перевернулись. По данным на этот час, 1 человек погиб. Еще 127 пострадали, 4 в критическом состоянии. ЧП произошло в провинции Хунань. Поезд следовал из города Цзинань в Гуанчжоу.



