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В Китае с рельсов сошел пассажирский поезд. Есть жертвы

В Китае продолжается спасательная операция. Из-за оползня утром сошел с рельсов пассажирский поезд. Несколько вагонов перевернулись. По данным на этот час, 1 человек погиб. Еще 127 пострадали, 4 в критическом состоянии. ЧП произошло в провинции Хунань. Поезд следовал из города Цзинань в Гуанчжоу.

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