ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

В Китае самосвал ушел под землю - что еще зафиксировала камера видеонаблюдения

В Китае самосвал провалился под землю. На записи, сделанной с камеры видеонаблюдения видно, как большегруз заезжает на стройплощадку. Видимо, шофер знал о проблемах с асфальтом, поэтому пытался припарковаться максимально аккуратно. Но это не спасло его, как только грузовик заехал на оцепленную территорию, частично ушел под землю. Как можно видеть на записи, шофер после падения авто не пострадал.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все