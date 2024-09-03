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В Китае школьный автобус наехал на пешеходов - погибли 11 человек
В китайском городе Тайань восточной провинции Шаньдун возле ворот одной из местных школ потерявший управление автобус задавил 11 человек, сообщает БЕЛТА.
Трагедия произошла ранним утром 3 сентября. Рейсовый школьный автобус неожиданно наехал на людей, которые шли в учебное заведение по обочине. Жертвами ДТП стали шесть взрослых и пять детей, 13 человек травмированы.
Водитель автобуса задержан. Причины произошедшего устанавливаются.
Фото: БЕЛТА
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