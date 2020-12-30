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В Китае сняли "Голубой огонек"

В Китае закончили съемкипраздничного концерта. Он дает исчерпывающее представление о том, как выгляделибы советские "Голубые огоньки" в первой четверти XXIстолетия. КНР остается технологическим лидером планеты, потому при созданиипрограммы использовались искусственный интеллект, инструменты виртуальной идополненной реальности. По сцене в некоторых номерах будут прогуливатьсяроботы. При этом в хай-тек-интерьерах не забывают о традициях: перед публикойвыступят мастера боевых единоборств и народные хоры.

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