В Китае сняли "Голубой огонек"

В Китае закончили съемкипраздничного концерта. Он дает исчерпывающее представление о том, как выгляделибы советские "Голубые огоньки" в первой четверти XXIстолетия. КНР остается технологическим лидером планеты, потому при созданиипрограммы использовались искусственный интеллект, инструменты виртуальной идополненной реальности. По сцене в некоторых номерах будут прогуливатьсяроботы. При этом в хай-тек-интерьерах не забывают о традициях: перед публикойвыступят мастера боевых единоборств и народные хоры.