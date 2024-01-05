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В Китае совершил свой первый полет электрический самолет AG60E
Электрический самолет AG60E китайского производства совершил свой первый полет в аэропорту восточной провинции Чжэцзян, сообщает БелТА.
Воздушное судно было разработано компанией China Aviation Industry General Aircraft, сообщает газета Science and Technology Daily. Самолет представляет собой модифицированную версию AG60 - цельнометаллического двухместного одномоторного спортивного самолета, совершившего свой первый полет в 2020 году.
По словам разработчика, длина самолета AG60E составляет 6,9 м, размах крыла - 8,6 м, а максимальная крейсерская скорость - 185 км/ч. Отмечается, что проект по электрификации самолетов способствует продвижению новой стратегической отрасли, ориентированной на развитие маловысотных полетов.
Фото: БелТА
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