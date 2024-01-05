В Китае совершил свой первый полет электрический самолет AG60E

Воздушное судно было разработано компанией China Aviation Industry General Aircraft, сообщает газета Science and Technology Daily. Самолет представляет собой модифицированную версию AG60 - цельнометаллического двухместного одномоторного спортивного самолета, совершившего свой первый полет в 2020 году.

По словам разработчика, длина самолета AG60E составляет 6,9 м, размах крыла - 8,6 м, а максимальная крейсерская скорость - 185 км/ч. Отмечается, что проект по электрификации самолетов способствует продвижению новой стратегической отрасли, ориентированной на развитие маловысотных полетов.