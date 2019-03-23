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В Китае туристический автобус загорелся прямо во время движения
Трагедия в Китае. Туристический автобус загорелся прямо во время движения. Не менее 26 человек погибли. 28 пострадавших госпитализированы в тяжелом и крайне тяжелом состоянии. ЧП произошло на трассе в городе Чандэ китайской провинции Хунань. В автобусе находились 56 человек. Причины возгорания пока не известны. Местная полиция задержала водителей. Предполагается, что один из них уснул за рулем и выехал на встречную полосу. Гражданство погибших и пострадавших уточняется.
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