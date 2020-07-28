В Китае устроили шумный праздник в честь 6-летия большой панды

Пригласили полсотни работников и туристов парка дикой природы "Мао Чжу" в южной провинции Юньнань. Угощали гостей кремовым тортом с изображением именинницы. Для самой же панды подготовили специальное лакомство изо льда, арбуза, дыни, яблок и других фруктов и овощей. А вместо свечей расставили шесть ростков бамбука.