В Китае в ДТП погибли 27 человек

Трагедия на дороге в Китае. На юге страны рухнул с обрыва пассажирский автобус. 27 человек погибли на месте, 20 были доставлены в больницы. Состояние многих пострадавших оценивается как крайне тяжелое. Автоавария произошла в провинции Гуйчжоу на одной из скоростных трасс. Водитель по неизвестным причинам не справился с управлением и выехал за пределы дорожного полотна.