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В Китае в одном из баров городского округа Байсэ обрушилась крыша

Страшное ЧП в Китае! В одном из баров городского округа Байсэ обрушилась крыша - погибли как минимум два человека, пострадали около 80. При этом десять из них находятся в тяжелом состоянии.
На данный момент продолжаются поисковые работы. Задействовано 160 спасателей. Под завалами могут оставаться люди. Что стало причиной ЧП, выясняется.




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