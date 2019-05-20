Страшное ЧП в Китае! В одном из баров городского округа Байсэ обрушилась крыша - погибли как минимум два человека, пострадали около 80. При этом десять из них находятся в тяжелом состоянии.

На данный момент продолжаются поисковые работы. Задействовано 160 спасателей. Под завалами могут оставаться люди. Что стало причиной ЧП, выясняется.