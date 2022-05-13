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В Китае в разгаре пора цветения пионов

Буйство красок природы в Китае. В провинции Шаньси в разгаре пора цветения пионов. Огромные поля розовых растений привлекают туристов со всех уголков страны.

Местные фермеры выращивают пионы не только ради эстетического удовольствия. Цветы также используются в традиционной китайской фитотерапии.

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