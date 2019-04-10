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В Китае в тушении огня задействована артиллерия. Наш корреспондент передает с места событий
На юго-западе Китая с новой силой разгораются лесные пожары. Десятки человек погибли. С огнем сражаются тысячи людей - это военные, спасатели и местные жители. Задействованы вертолеты и артиллерия. Площадь возгораний предварительно оценивается в 5−10 гектаров и продолжает расти из-за сухой погоды и сильных ветров.
Какова обстановка сейчас и есть ли угроза заповедникам, где обитают большие панды- расскажет мой коллега Ян Пашкевич (видео).
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