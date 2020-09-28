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В Китае в угольной шахте погибли 16 горняков

ЧП на шахте в китайском городе Чунцин. Из-за отравления газомпогибли 16 человек. Вовремя поднять горняков на поверхность не удалось, так как путь к спасению был блокирован горящим транспортером. Когда спасатели сумели добраться до шахтеров,они уже были мертвы. Власти Чунцина начали расследование причин трагедии.

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