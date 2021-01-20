В Китае вводят жесткие меры контроля в связи со вспышкой COVID в Пекине

Власти намерены подвергнуть медицинской проверке не только въехавших в город после 10 декабря, но также и все их контакты. Для иностранцев вводится новая система контроля. Визитер проведет 14 дней в самоизоляции. Тревогу у китайских властей вызывает то, что новый всплеск происходит накануне Праздника весны - Нового года по лунному календарю, который приходится на 12 февраля. Праздник является одним из самых почитаемых в Китае и может привести к активизации распространения вируса.