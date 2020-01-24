В Китае вылечили первого больного пневмонией нового типа

Обнадеживающие новости сегодня пришли из Китая. Там удалось вылечить первого больного пневмонией нового типа. Долгое время женщина жила в Ухане, откуда начал распространение смертельный вирус. Через два дня из местной больницы ее перевели в Шанхай, где и проводилось лечение. Самочувствие пациентки улучшалось постепенно: 6 дней температура у нее держалась в пределах нормы, а новые тесты на коронавирус показали отрицательный результат. Она уже отправлена домой. По последним данным, от пневмонии нового типа погибли 26 человек, почти 900 инфицированы. Эксперты ВОЗ отказались объявлять чрезвычайную ситуацию из-за вспышки опасной инфекции. По их мнению, пока рано говорить о глобальном характере заболевания.

"Мы не объявляем вспышку пневмонии в Китае, вызванную новым типом коронавируса, чрезвычайной ситуацией. Тем не менее это не должно восприниматься как то, что ВОЗ не воспринимает ситуацию как серьезную. Я хочу отметить, что это чрезвычайная ситуация для Китая, но она пока не стала таковой в глобальном масштабе. Однако я не исключаю, что в какой-то момент все еще может измениться".