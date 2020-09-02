В Китае выпустили цифровые банковские карты

Китайская платежная система UnionPay запустила в оборот первую цифровую банковскую карту. По словам разработчиков, они хотели реализовать интеграцию сразу трех способов оплаты (по QR-коду, мобильных платежей QuickPass и онлайн-платежей). И все это с помощью смартфона. Уже сейчас такие карты начали выпускать 17 банков Китая. Подать заявку на получение карты можно, находясь в любой точке земного шара. Потребуется лишь приложение банка, которое сотрудничает с платежной системой.