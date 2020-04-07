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В Китае за сутки не зафиксировано ни одной смерти от коронавируса

Это произошло впервые с января - момента объявления вспышки заболевания в КНР, сообщает Госкомитет по вопросам здравоохранения. При этом новые случаи продолжают появляться, но в малых количествах, и все они ввозные.

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