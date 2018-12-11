В Китае запретили продавать семь моделей iPhone

Больше никаких яблочных гаджетов в Поднебесной - вКитае запретили продавать семь моделей iPhone. Такое решение принял народный суд Фучжоу в связи с иском компании попроизводству микропроцессоров Qualcomm, которая обвиняет Apple в нарушениипатентных прав. Яблочная компания в ответ подала апелляцию. К слову, пятую часть доходов Appleполучает от продаж смартфонов именно в Китае.