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В Китае запретили продавать семь моделей iPhone

Больше никаких яблочных гаджетов в Поднебесной - вКитае запретили продавать семь моделей iPhone. Такое решение принял народный суд Фучжоу в связи с иском компании попроизводству микропроцессоров Qualcomm, которая обвиняет Apple в нарушениипатентных прав. Яблочная компания в ответ подала апелляцию. К слову, пятую часть доходов Appleполучает от продаж смартфонов именно в Китае.

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