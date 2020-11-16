В Китае завершилось восстановление народного хозяйства после кризиса, вызванного COVID-19

Китай сообщает о стабильном, хоть и медленном экономическом росте: восстановление народного хозяйства после кризиса, вызванного COVID-19, завершилось. Промышленность прибавила без малого процент и к соответствующему периоду прошлого года выросла на 6,7 процентного пункта. Сфера услуг сразу на 2 %. Заметен существенный рост оборотов торговли. Хотя темпы роста, отмечает Китайское статистическое бюро, все-таки отстают от прогнозных. Проблемы создает даже не внутренний кризис, а трудности зарубежных партнеров. Китай очень зависим от экспорта, а покупательская способность импортеров из Европы и Штатов резко снизилась - там спад деловой активности, вызванный коронавирусным кризисом.