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В Китае завершилось восстановление народного хозяйства после кризиса, вызванного COVID-19
Китай сообщает о стабильном, хоть и медленном экономическом росте: восстановление народного хозяйства после кризиса, вызванного COVID-19, завершилось. Промышленность прибавила без малого процент и к соответствующему периоду прошлого года выросла на 6,7 процентного пункта. Сфера услуг сразу на 2 %. Заметен существенный рост оборотов торговли. Хотя темпы роста, отмечает Китайское статистическое бюро, все-таки отстают от прогнозных. Проблемы создает даже не внутренний кризис, а трудности зарубежных партнеров. Китай очень зависим от экспорта, а покупательская способность импортеров из Европы и Штатов резко снизилась - там спад деловой активности, вызванный коронавирусным кризисом.
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