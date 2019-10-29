В китайском Чэнду в панда-кафе покрашенных собак выдавали за бамбуковых медвежат

В китайском городе Чэнду обнаружено панда-кафе, где покрашенных собак выдавали за черно-белых бамбуковых медвежат! Сходство поражает! Четвероногие породы чау-чау невероятно похожи на детенышей большой панды. К слову, эта информация вызвала беспокойство общественности. Ветеринары призвали недобросовестных хозяев не красить своих домашних животных, так как это может повредить их коже и шерсти. Но владелец кафе утверждает, что использует качественную краску. Окрашивание одной собаки в черно-белый цвет ему обходится в 210 долларов.