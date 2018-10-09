В китайском городе Пенджин проходит фестиваль фонарей

Невероятной красоты зрелище можно наблюдать этими ночами в городе Пенджин на северо-востоке Китая. Там проходит ежегодный фестиваль фонарей. Тех, кто готов променять сон на сияющее представление, ожидают более 80 красочных инсталляций, созданных по уникальным современным технологиям. Фестиваль посвящен национальным китайским праздникам. Он привлекает миллионы туристов со всего мира.