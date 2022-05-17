В китайском издании Global Times предрекли конец господства США и Запада

Крах американской гегемонии. Материал с неблагоприятным для Вашингтона прогнозом появился в китайском издании Global Times. В статье отмечается: кризис в Украине коренным образом меняет современное мироустройство, при этом крепнет убежденность, что нынешние события представляют собой начало конца несправедливой организации мира, где господствуют США и Запад. Издание указывает: после окончания холодной войны США используют всевозможные средства, чтобы сохранить укоренившуюся систему, в которой доминирует Запад. Угодный Вашингтону порядок основан на идеологии, в соответствии с которой Штаты "владычествуют" над всеми, а не относящиеся к Западу страны считаются якобы неполноценными и должны следовать за ними.