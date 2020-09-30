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В китайском Тайюане открылось масштабное авиационное шоу

Продлится оно три дня и по традиции соберет тысячи восторженных зрителей. Гостей, помимо авиапарада, ждет выставка самолетов со всего мира, пилотажные шоу от международных асов и даже авиационные гонки. На празднике запланированы форумы посвященные летному делу. А любой желающий сможет полетать на воздушном шаре или на параплане.

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