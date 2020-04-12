В китайском Ухане устроили праздник по случаю окончания 76-дневного жесткого карантина

Световое шоу, флаги, гимн, лозунги. В китайском Ухане, с которого началось распространение коронавируса, устроили праздник по случаю окончания 76-дневного жесткого карантина. Кадры, которые приходят сейчас из административного центра провинции Хубэй, имеют не просто большое - огромное значение.



Заболевание поражает не только человеческий организм, но и жизненный уклад. Общенациональные усилия Китая и их результат в борьбе против COVID-19 дают надежду всем. С этой надеждой легче отыскать тонкий баланс между эффективным реагированием на заразу и возвращением жизни в нормальное русло. Ксения Пекарская продолжит тему.



Ухань - китайский мегаполис, о котором до недавнего времени знал далеко не каждый. Последние 3 месяца название «Ухань» не сходило с первых полос газет: именно там на местном продуктовом рынке впервые появился вирус, который впоследствии парализовал весь мир. Сейчас COVID-19 свирепствует в Америке и Европе, а печально известный Ухань после почти 80 дней тотальной изоляции наконец возвращается к привычной жизни.



Некогда эпицентр эпидемии на этой неделе окончательно открыл границы, наладил транспортное сообщение, в городе возобновилось производство, торговля, открылись школы и университеты - в общем, Ухань постепенно входит в ритм жизни мегаполиса XXI века.



В первый же день после того, как власти объявили открытыми все выезды из города, его покинули десятки тысяч человек. Кто-то наконец увидит родню, кто-то возвращается на работу.



Конечно, меры предосторожности по-прежнему строжайшие. Маски, перчатки, соблюдение дистанции никто не отменял. При входе в любое помещение или въезде в любой другой город у всех проверяют так называемые коды здоровья. Малейшее подозрение на температуру или симптомы заболевания - и тебя снова отправят в госпиталь.





Ежедневно тысячи специалистов по всему городу тщательно дезинфицируют транспорт, улицы и места массового скопления людей.

Хэ Сяолинь, гендиректор трамвайных линий Уханя:

"Прежде чем возобновить работу, мы тщательно дезинфицировали наши транспортные средства. Мы также провели пробные обкатки трамваев, чтобы устранить все потенциальные угрозы безопасности".

Некогда привычные для граждан КНР вещи - теперь чистые эмоции. Даже, казалось бы, банальная поездка на трамвае.

На днях в Ухане лег сайт для регистрации браков!

Вновь почувствовать вкус жизни стремятся разными способами. На днях в Ухане лег сайт для регистрации браков! Такого количества желающих создать семью в провинции даже и припомнить не могут. Вышедшие из изоляции парочки кинулись оформлять заявления на женитьбу - число будущих новобрачных в три раза превысило обычное количество заявок. Вот уж точно - замуж невтерпеж.

Ухань теперь не узнать. На улицах гуляют люди, в ресторанах обедают семьями, можно ходить в супермаркет и даже в кино.

И уже не верится, что все эти люди 76 дней жили в полнейшей изоляции. Заставить сидеть дома 11-миллионный город - здесь опыт Уханя действительно исключительный.

Ван Гуань, ведущий китайской глобальной телевизионной сети:

"Изолировать целый город сложнее, чем кажется. В Америке, например, губернатор Нью-Йорка яростно отверг намек президента Трампа о карантине по всему штату. Опыт Уханя показал, что для того чтобы блокировка вступила в силу, нужно сделать несколько вещей. Во-первых, были привлечены полиция, общественные патрули и добровольцы. Они предупреждали, сдерживали и иногда наказывали нарушителей. Во-вторых, была проведена масштабная общенациональная мобилизация. Сейчас это может звучать безумно, но в среднем на сбор медицинской команды уходит менее двух часов, а на отправку в Ухань - менее 24 часов. В итоге более 40 000 врачей и медсестер из других частей страны пришли на помощь. Ну и наконец, были внедрены новейшие технологии. Искусственный интеллект использовали для отслеживания тех, кто не соблюдал правила карантина".



Больше людей радует не столько возможность выходить на улицу, сколько возможность возвращаться на работу.

Ухань является крупным центром тяжелой промышленности, преимущественно автомобильной. Спустя 11 недель простоя автозаводы-гиганты, такие как "Хонда", вновь открыли двери для рабочих.

Ли Шицюань, заместитель руководителя завода Honda Wuhan:

"Завод работает, но мы закрыли все замкнутые пространства на фабрике, такие как комнаты отдыха, курительные комнаты, столовые. Все встречи и совещания проводятся в интернете".

Назвать точные цифры ущерба для столь крупных предприятий пока не берутся - на это требуется время. Но уже сейчас известно: потери рабочих мест составляют десятки миллионов. Катастрофические цифры даже для многомиллиардной страны. Правительство сейчас всеми силами старается помочь малым и средним предприятиям, которые обеспечивают значительную часть занятости населения. Тотальная изоляция помогла Уханю побороть эпидемию в кратчайшие сроки, но ровно в такие же сроки подкосило экономику всей страны.

Экономические последствия карантинных мер тревожат и угнетают весь мир.

Международный валютный фонд подливает масла в огонь.

Кристалина Георгиева, управляющий директор МВФ:

"Нет никаких сомнений в том, что 2020 год будет исключительно сложным. Если пандемия исчезнет во второй половине года, что позволит постепенно отменить меры по сдерживанию и возобновить экономику, мы сможем частично оправиться в 2021 году. Но повторюсь, что вокруг этого прогноза существует огромная неопределенность: все может быть гораздо хуже в зависимости от многих переменных факторов, включая продолжительность пандемии".

Чтобы хоть как-то ослабить давление на экономику, европейские страны одна за другой начинают смягчать ограничительные меры. Подвиг Уханя с его беспрецедентными ограничениями уже кажется для Европы призрачным и нереальным.

Карел Гавличек, заместитель премьер-министра Чехии:

"Правительство решило ослабить меры на некоторые развлекательные и спортивные мероприятия. С этого вторника разрешено занятие спортом на открытом воздухе и даже без масок, но при соблюдении дистанции. Также будет несколько ослаблен действующий запрет на выезд из страны. Однако для этого должна быть уважительная причина".

Метте Фредериксен, премьер-министр Дании:

"Если мы до Пасхи будем придерживаться всех правил, держать дистанцию, и если цифры останутся стабильными в течение следующих двух недель, тогда правительство начнет постепенное, аккуратное и контролируемое открытие нашего общества сразу после праздника".

О частичной отмене ограничений задумались также в Германии, Норвегии, Австрии и ряде других стран. Открываются некоторые магазины, дети из садов и начальных классов вскоре вернутся за парты. В Германии при условии сохранения дистанции для посетителей заработают даже рестораны. Предприниматели и бизнесмены замерли в ожидании.

Метте Фредериксен, премьер-министр Дании:

"Я надеюсь, смягчение мер приведет бизнес в действие. Это стоит больших денег для нас и потери работы для наших сотрудников, и чем дольше это продолжается, тем хуже становится. Несмотря на государственные пакеты помощи, спасти бизнес получится не у всех".

Очевидно, побороть коронавирус полностью получится лишь тогда, когда будет создана эффективная вакцина. Над этим сейчас трудятся ученые со всего мира. Но и времени на это уйдет немало: помимо самой разработки, нужны еще испытания и массовое внедрение в производство. Что за это время может случиться с мировой экономикой, подумать страшно.