В китайском зоопарке представили детенышей панды

Новость из Китая. В зоопарке Чунцина представили публике двух близнецов большой панды. Они родились два месяца назад и сейчас делают свои первые шаги. В скором времени детенышам уже будет разрешено играть в открытых вольерах, где на них сможет посмотреть любой посетитель зоопарка.