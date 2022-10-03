ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

В китайском зоопарке представили детенышей панды

Новость из Китая. В зоопарке Чунцина представили публике двух близнецов большой панды. Они родились два месяца назад и сейчас делают свои первые шаги. В скором времени детенышам уже будет разрешено играть в открытых вольерах, где на них сможет посмотреть любой посетитель зоопарка.

Фото: pixabay

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все