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В китайской провинции Гуандун обрушился веревочный мост с туристами

Причиной ЧП стало нарушение техники безопасности. Во время пребывания на подвесной конструкции один из путешественников начал раскачивать ее. В результате переправа нагрузки не выдержала и оборвалась. К счастью, никто не пострадал - все 6 туристов находились в страховочных поясах.

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