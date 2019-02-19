В китайской провинции Гуандун обрушился веревочный мост с туристами

Причиной ЧП стало нарушение техники безопасности. Во время пребывания на подвесной конструкции один из путешественников начал раскачивать ее. В результате переправа нагрузки не выдержала и оборвалась. К счастью, никто не пострадал - все 6 туристов находились в страховочных поясах.