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В китайской провинции Хубэй резко снизилось число больных коронавирусом

В эпицентре эпидемии - китайской провинции Хубэй - количество больных коронавирусом и число новых случаев заболеваний резко уменьшилось. Десять из пятнадцати городов провинции не подтвердили ни одного нового случая. По последним данным, всего от COVID-19 погибли 2118 человек. Выздоровели более 16 тысяч.

Опубликован обновленный список препаратов для лечения коронавируса

Китайские медики опубликовали обновленный список препаратов для лечения COVID-19. Среди них "Рибавирин", "Лопинавир" или "Ритонавир", "Интерферон альфа" и "Арбидол".

Умерли 2 пассажира лайнера Diamond Princess

В Японии из-за коронавируса скончались два пассажира круизного лайнера Diamond Princess. Это были мужчина и женщина старше 80 лет. Их национальность не уточняется. А новая группа пассажиров корабля буквально несколько часов назад сошла на берег. Напомним, на судне, где находились почти 4 тысячи туристов, выявлен 621 инфицированный. Лайнер находится в порту японского города Иокогама с 3 февраля.

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