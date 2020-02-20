В китайской провинции Хубэй резко снизилось число больных коронавирусом

В эпицентре эпидемии - китайской провинции Хубэй - количество больных коронавирусом и число новых случаев заболеваний резко уменьшилось. Десять из пятнадцати городов провинции не подтвердили ни одного нового случая. По последним данным, всего от COVID-19 погибли 2118 человек. Выздоровели более 16 тысяч.





Опубликован обновленный список препаратов для лечения коронавируса

Китайские медики опубликовали обновленный список препаратов для лечения COVID-19. Среди них "Рибавирин", "Лопинавир" или "Ритонавир", "Интерферон альфа" и "Арбидол".

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