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В китайской провинции Сычуань проходит фестиваль фонарей

Они - одни из символов празднования китайского Нового года, который в 2019-м выпадает на 5 февраля. В этом году на фестивале представлены фонари как из плетеного бамбука, так и фарфоровые. Тематика разнообразна: павлины, рыбы, цветы. Увидеть это великолепие можно до конца марта.

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