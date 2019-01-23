В китайской провинции Сычуань проходит фестиваль фонарей

Они - одни из символов празднования китайского Нового года, который в 2019-м выпадает на 5 февраля. В этом году на фестивале представлены фонари как из плетеного бамбука, так и фарфоровые. Тематика разнообразна: павлины, рыбы, цветы. Увидеть это великолепие можно до конца марта.

