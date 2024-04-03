В китайской провинции Цзянси 7 человек погибли из-за непогоды

В восточной китайской провинции Цзянси из-за сильного ветра с градом погибли 7 человек, еще около 93 тыс. пострадали, сообщает БЕЛТА.

В ведомстве сообщили, что с 31 марта в зоне бедствия оказались девять городов и 54 уезда. Экстренные службы эвакуировали более 800 человек. Градом побило сельхозкультуры на площади 5,7 тыс. га, более 90 строений полностью разрушены либо серьезно повреждены.