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В китайской провинции Цзянси 7 человек погибли из-за непогоды

В китайской провинции Цзянси 7 человек погибли из-за непогоды

В восточной китайской провинции Цзянси из-за сильного ветра с градом погибли 7 человек, еще около 93 тыс. пострадали, сообщает БЕЛТА.

В ведомстве сообщили, что с 31 марта в зоне бедствия оказались девять городов и 54 уезда. Экстренные службы эвакуировали более 800 человек. Градом побило сельхозкультуры на площади 5,7 тыс. га, более 90 строений полностью разрушены либо серьезно повреждены.

По предварительной информации, экономический ущерб провинции от стихии оценивается на сумму 150 млн юаней (около $21,1 млн).

Фото: БЕЛТА

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