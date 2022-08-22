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Американские крупнотоннажные военные суда прибыли в порты балтийских республик

В порты балтийских республик прибыли американские крупнотоннажные военные суда. В Клайпеде бросил якорь универсальный десантный корабль США, способный нести на борту ударные вертолеты и две тысячи человек пехоты. Повод - учения ВВС прибалтийских республик плюс Чехия. Маневры начинаются сегодня и продлятся до пятницы и развернутся в воздухе над территориальными водами Литвы. Вдобавок в сентябре в Литву прибудут первые военные из состава немецкого батальона. Он будет размещен на постоянной основе. Восточный фланг НАТО поспешно укрепляет и проводит «боевое слаживание»: никогда еще в регионе не концентрировались столь значительные военные силы.

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