Сегодня начинаются учения ВВС прибалтийских республик, а также Чехии: маневры продлятся до пятницы и развернутся в воздухе над территориальными водами Литвы. Кроме того, в порты сразу нескольких балтийских республик прибыли американские крупнотоннажные военные суда: например, в Клайпеде бросил якорь универсальный десантный корабль США, способный нести на борту ударные вертолеты и 2 тысячи человек пехоты. Вдобавок, в сентябре в Литву прибудут первые военные из состава немецкого батальона, который будет размещен здесь на постоянной основе. Восточный фланг НАТО поспешно укрепляется и проводит "боевое слаживание": никогда еще в регионе не концентрировались столь значительные военные силы.