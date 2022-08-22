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В Клайпеде бросил якорь универсальный десантный корабль США
Сегодня начинаются учения ВВС прибалтийских республик, а также Чехии: маневры продлятся до пятницы и развернутся в воздухе над территориальными водами Литвы. Кроме того, в порты сразу нескольких балтийских республик прибыли американские крупнотоннажные военные суда: например, в Клайпеде бросил якорь универсальный десантный корабль США, способный нести на борту ударные вертолеты и 2 тысячи человек пехоты. Вдобавок, в сентябре в Литву прибудут первые военные из состава немецкого батальона, который будет размещен здесь на постоянной основе. Восточный фланг НАТО поспешно укрепляется и проводит "боевое слаживание": никогда еще в регионе не концентрировались столь значительные военные силы.
Фото: pexels.com
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