В Клайпеде демонтируют мемориал воинам в парке Скульптур

На Западе разменной монетой все чаще становятся памятники советским солдатам. Городской совет Клайпеды постановил демонтировать мемориал воинам в парке Скульптур. И даже выбрали специальную дату для принятия решения - 22 июня. В тексте заявления говорится: "Скульптурную группу следует списать как имущество, ненужное для выполнения муниципальных функций". Адекватные литовские граждане негодуют.



Всем больно, потому что это история. Лично я считаю, что с теми событиями, которые происходят сейчас, она не связана. Не надо ее трогать. Мы должны помнить, что было. Не зная истории, не помня прошлого, мы не построим будущего. Не сделав работу над ошибками, мы в будущем не дадим чего-то лучшего своим детям.



Нельзя сносить память. Как можно снести память? Ее нельзя снести, она останется. В людях, в сердце, в душе. Вот и все.



Единственное, что обещает мэр Клайпеды - захороненные останки солдат останутся нетронутыми.