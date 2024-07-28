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В "Клубе редакторов" обсудили коррупцию в украинской армии и олимпийское движение с душком западных ценностей

Коррупция в украинской армии и полное безразличие со стороны чиновников усиливают радикализацию среди военных. Люди на фронте трезво оценивают ситуацию и рассчитывают на скорейшее прекращение боевых действий. Вот только их ожидания существенно отличаются от планов тех, кто наживается на войне. Такое мнение в эфире программы "Клуб редакторов" высказал политолог Юрий Воскресенский.

С моей точки зрения, украинские военные должны взять контроль над этой ситуацией. Они реалисты и видят, что происходит на передовой, так как они устали от бессмысленных смертей. Только тогда будут какие-то подвижки.
Юрий Воскресенский, политолог

За что немец получил высшую меру наказания в Беларуси? Стоит ли нам поддерживать олимпийское движение с душком западных ценностей или пришло время возродить его с опорой на исторические традиции? Об этом и не только в полном выпуске программы "Клуб редакторов" на сайте Белтелерадиокомпании и YouTube-канале.

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