3.41 RUB
3.36 USD
3.54 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
В КНДР прошли памятные мероприятия, посвященные дню рождения Ким Чен Ира
На фоне повышенных мер безопасности, связанных с распространением коронавируса, в КНДР прошли памятные мероприятия, посвященные дню рождения основателя государства Ким Чен Ира. В стране 16 февраля является одним из главных государственных праздников. По традиции люди возлагают цветы к памятникам Ким Чен Иру. Проводятся различные культурные и спортивные акции. В этом году некоторые из их участников были в защитных масках.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Смертельная авария произошла в Минском районе - погиб пешеход
Во время футбольного матча Франция - Израиль подрались болельщики сборных
В Бресте военнослужащий спас жизнь 4-летнему мальчику, выпавшему из окна третьего этажа
288 тыс. рублей заплатит отец за шалость сына и лечение пострадавшей на пожаре в Белыничском районе