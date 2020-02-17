В КНДР прошли памятные мероприятия, посвященные дню рождения Ким Чен Ира

На фоне повышенных мер безопасности, связанных с распространением коронавируса, в КНДР прошли памятные мероприятия, посвященные дню рождения основателя государства Ким Чен Ира. В стране 16 февраля является одним из главных государственных праздников. По традиции люди возлагают цветы к памятникам Ким Чен Иру. Проводятся различные культурные и спортивные акции. В этом году некоторые из их участников были в защитных масках.