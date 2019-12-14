В КНДР провели испытания неизвестной техники

КНДР сообщила о проведении важного испытания на полигоне Сохэ. Но не уточнила, чего именно. Предположительно, речь идет о твердотопливном двигателе для межконтинентальных баллистических ракет. Результаты, как сообщается, будут использованы для усиления стратегических сил ядерного сдерживания. Напомним, полигон Сохэ в прошлом был частично демонтирован в рамках шагов Пхеньяна по денуклеаризации.