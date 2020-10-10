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В КНДР заявили об отсутствии заболевших коронавирусом
КНДР заявляет, что в стране нет ни одного заболевшего коронавирусом. Об этом сообщил лидер Ким Чен Ын, выступая на праздничном параде в честь 75-летия Трудовой партии Северной Кореи. Он также пожелал скорейшего выздоровления всем пациентам с COVID в мире.
Трансляция парада началась в прямом эфире без объявления заранее. Государственный праздник отмечают несколько дней концертами и световыми шоу.
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