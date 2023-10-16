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В Колорадо грузовой поезд сошел с рельсов

В Колорадо грузовой поезд сошел с рельсов на эстакаде в районе города Пуэбло.

В результате аварии мост частично обрушился и своим весом раздавил проезжавшую под ним фуру. Сообщается, что водитель грузовика погиб. На месте продолжают работать спасательные службы.

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