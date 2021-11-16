В Колорадо неизвестный открыл огонь в парке у здания школы

Стрельба в США. В штате Колорадо неизвестный открыл огонь в парке у здания школы в городе Аврора. Пострадали пятеро подростков в возрасте от 14 до 17 лет. Все они госпитализированы. Стрелявшему удалось скрыться с места происшествия. Его мотивы неизвестны. Сейчас здание школы охраняет полиция.