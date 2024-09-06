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В Колумбии дальнобойщики протестуют против повышения цен на дизельное топливо

В Колумбии проходит массовая забастовка дальнобойщиков, протестующих против повышения цен на дизельное топливо.Дороги перекрыты, въезды в крупные города блокируются.

В Боготе, по данным мэрии, 4 млн человек не смогли воспользоваться общественным транспортом, поскольку полосы были заблокированы. Почти миллион детей не попали в школы, также в столице перебои со сбором мусора.

Из-за протестов начался и рост цен. Как отмечает Минсельхоз страны, наиболее страдают молочная промышленность, птицеводство и свиноводство.

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