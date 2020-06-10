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В Колумбии изъяли 5 тонн кокаина

5 тонн кокаина - такой груз обнаружили в порту Буэнавентура в Колумбии. Посылка предназначалась для отправки в Турцию. Министр обороны Колумбии поздравил коллег с успехом, подчеркнув, что стоимость партии на рынке составила бы около 265 миллионов долларов.

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