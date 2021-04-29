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В Колумбии национальная забастовка

Тысячи демонстрантов вышли в Колумбии на улицы против нового законопроекта о налоговой реформе на фоне пика смертности от COVID-19 в стране. Документ подразумевает значительное увеличение налогов. В условиях бюджетного дефицита, вызванного пандемией, колумбийцы восприняли такую меру резко негативно. Демонстранты собрались перед зданием Конгресса Колумбии. Для разгона протестующей толпы сотрудники полиции применили слезоточивый газ и дубинки.

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