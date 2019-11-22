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В Колумбии национальный марш протеста перерос в столкновения с полицией
Более 200 тысяч человек, недовольные снижением пенсий и зарплат, накануне вышли на улицы. Они стали строить баррикады и поджигать покрышки. В Боготе протестующие закидали камнями здания конгресса и мэрии. В Кали перекрыли дороги и заблокировали станции общественного транспорта. Для разгона правоохранителям пришлось применить слезоточивый газ. Всего в беспорядках по стране пострадали около 30 полицейских, более 20 человек задержаны.
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