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В Колумбии продолжается уличная война

В Колумбии продолжаются протесты и столкновения с полицией. Власти под давлением народного бунта согласились доработать медицинскую реформу - она предполагала постепенную приватизацию системы здравоохранения и превращение ее в платно-страховую. До этого колумбийцы протестовали против налоговой реформы. Власти пытаются подавить уличные акции с помощью полицейского насилия и при поддержке ультраправых боевиков.

Ультраправые и полиция ведут охоту на лидеров протеста

В ходе протестов погибли 55 общественных активистов и демонстрантов. Пропали без вести сотни колумбийцев.

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