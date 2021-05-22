В Колумбии продолжается уличная война

В Колумбии продолжаются протесты и столкновения с полицией. Власти под давлением народного бунта согласились доработать медицинскую реформу - она предполагала постепенную приватизацию системы здравоохранения и превращение ее в платно-страховую. До этого колумбийцы протестовали против налоговой реформы. Власти пытаются подавить уличные акции с помощью полицейского насилия и при поддержке ультраправых боевиков.