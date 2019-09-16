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В Колумбии самолет рухнул на жилой квартал

В Колумбии самолет рухнул на жилой квартал: по меньшей мере семь человек погибли. Двое остаются в больнице. Двухмоторный летательный аппарат упал через несколько минут после взлета в районе города Попаян. На месте крушения работают специалисты, причины инцидента пока неизвестны.

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